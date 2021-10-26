Москва, 26 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Правительство России направит 300 млн рублей на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медицинских изделий, сообщил 26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство дополнительно профинансирует мероприятия по государственной регистрации лекарств и медицинских изделий. На это пойдёт около 300 млн рублей», — рассказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мишустин пояснил, что в последнее время из-за пандемии выросло число запросов на экспертизу недавно появившихся медикаментов.

«Также требуется привести документацию по ряду препаратов в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза», — добавил премьер-министр.