Москва, 26 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Строго говоря, такое приложение (суперприложение для чиновников) следовало бы назвать платформой для совместной работы, а не супераппом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«А суперапп позволяет не только работать, но и заказывать товары и услуги, оплачивать их, получать доступ к контенту и т. п. В общем-то, это всё то же, что в www позволяли делать порталы, но теперь в смартфоне. Примеры таких популярных супераппов — это WeChat в Китае и Kaspi. kz в Казахстане.

Российские чиновники могут расстроиться, если им предложат суперапп, а окажется, что его функции урезаны до инструментария совместной работы. То, что они получат, принято называть бизнес-мессенджером. Это, разумеется, очень полезный инструмент.

Например популярный проект Slack был недавно поглощён американской SalesForce, гигантом индустрии SaaS (предоставление программного обеспечения в качестве сервиса). Причём SalesForce заплатила $28 млрд, из-за чего её инвесторы весь 2020 год пребывали в унынии, и акции компании не росли.

Рынок не верил, что какой-то мессенджер может стоить такую сумму, а SalesForce настаивала, что дешевле сейчас уже не купишь. В рублях это 2 триллиона. На этом фоне 500 млн руб. на разработку приложения для чиновников — это даже не процент и не промилле. Это называется два децимилле, то есть две сотых процента.

В принципе, без официально утверждённого приложения сотрудники начинают использовать Telegram, WhatsApp, а может быть, даже и Tiktok. С точки зрения обеспечения безопасности, это равносильно вывешиванию служебных документов на заборах.

Кроме того, вспомним — недавно суд постановил запретить использовать телефоны Samsung из-за патентного иска к платежному решению. Иски самого разного рода могут быть поданы и к популярным мессенджерам.

Система коммуникаций для госслужащих должна работать, как служебный телефон: стабильно и непредсказуемо.

Она не должна зависеть от сервиса, предоставляемого разработчиками из другого государства, причём с правилами использования, которые никто не читает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России до 2023 года создаст суперприложение для чиновников. На разработку направят около 500 млн рублей.

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