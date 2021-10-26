Брюссель, 26 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В настоящее время Еврокомиссия ведет изучение вопроса об оказании технической и финансовой помощи Молдавии для преодоления газового кризиса, и также рассматривает для этого пути диверсификации поставок газа республике. Об этом 26 октября заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Мы воспринимаем очень серьезно газовую ситуацию в Молдавии. Мы продолжаем поддерживать Молдавию, предоставляя ей всю возможную финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса, а также изучаем альтернативные пути диверсификации поставок», — сказал он.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы сообщества добавил, что обсуждение этого вопроса состоится в ходе плановой встречи Совета ассоциации ЕС с Молдавией на высоком уровне, которая пройдет 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что молдавское государственное предприятие Energocom и компания «Нафтогаз Украины» заключили рамочное соглашение о поставке газа, однако в нем нет фиксированных объемов и цены на газ.