Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, проведёт новый митинг в его поддержку. Об этом 26 октября сообщила представитель ЕНД Анна Цитлидзе в соцсети Facebook.

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Акция назначена на вечер 27 октября в Зугдиди (Самегрело-Верхняя Сванетия), перед зданием мэрии города. Цитлидзе заявила, что необходимо наращивать «борьбу за свободу», а до победы осталось «совсем немного». Она призвала всех жителей края принять участие в митинге.

«Мы должны ещё раз показать всем, что Зугдиди и Самегрело никогда не потерпят рабства, запугивания, взяточничества и всех неприятностей, которые здесь создает правительство», — написала Цитлидзе.

Напомним, Саакашвили прибыл Грузию перед первым туром выборов в органы самоуправления. Его задержали в Тбилиси 1 октября. Экс-президент объявил голодовку и заявил, что его освобождение зависит от победы оппозиции во втором туре выборов, который пройдёт 30 октября. Арест Саакашвили даёт повод для его сторонников постоянно проводить акции протеста и обвинять власти в «политическом преследовании» экс-президента.

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