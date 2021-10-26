Бишкек, , 14:48 — REGNUM Количество обратившихся в больницу жителей столицы Киргизии и Чуйской области, отравившихся роллами из сети кафе «Империя пиццы», увеличилось до 179 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сегодня, 26 октября.

Киргизия. Мобильная бригада врачей Med.kg

Среди получивших пищевое отравление киргизстанцев оказались 18 детей.

Медикам пришлось госпитализировать 50 пострадавших. Сейчас их состояние врачи оценивают как стабильное.

Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Также стало известно о том, что после случая массового отравления «Империю пиццы» оштрафовали на 21 тысячу сомов (17,3 тысячи рублей) за нарушение правил обязательного медосмотра и нарушение требований техрегламентов, санитарных правил и гигиенических нормативов.

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