Лондон, 26 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Стратегическое двустороннее рамочное соглашение между Великобританией и Грецией, подписанное главами МИД обеих стран 25 октября в Лондоне, откроет новые возможности для торговли и инвестиций в обеих странах. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс после встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, сообщает AMNA.

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По ее словам, соглашение также «позволит улучшить сотрудничество между бизнесом, инвесторами и промышленностью и будет основываться на прочном сотрудничестве в области безопасности и обороны, поскольку мы стремимся бросить вызов злонамеренным субъектам, которые угрожают нашим свободам и образу жизни».

Эти рамки будут основываться на прочных существующих отношениях между Великобританией и Грецией, добавили в британском министерстве иностранных дел, позволяя заключать индивидуальные сделки в секторах внешней политики, обороны, торговли и инвестиций, здравоохранения, образования, туризма.