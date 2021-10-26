Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Главным тренером футбольного клуба «Ростов» назначен тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба клуба.

Светлана Бекетова «Ростов-Арена»

В тренерский штаб Кафанов вошёл Заур Тедеев, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Юрия Сёмина. Он будет работать старшим тренером команды.

«Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — говорится в сообщении.

Напомним, Кафанов является тренером вратарей в тренерском штабе Валерия Карпина в сборной России. Карпин ранее также возглавлял «Ростов».