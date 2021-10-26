Варшава, 26 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Еще 2,5 тыс. военнослужащих министерство обороны Польши направило на охрану границы республики с Белоруссией. Об этом 25 октября сообщил в соцсети Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Увеличение численности войск в приграничной зоне связано с увеличением числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. На выходных группа из примерно 60 иностранцев пыталась незаконно пересечь границу из Белоруссии в районе села Уснаж-Гурны. В результате двое польских солдат были ранены и госпитализированы», — говорится в сообщении.

Таким образом, в общей сложности Пограничную службу Польши на границе будут поддерживать уже 10 тысяч военнослужащих.