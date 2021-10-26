Лондон, 26 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал меморандум о взаимопонимании с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Лондоне в понедельник, 25 октября. Об этом глава МИД Греции сообщил на странице в соцсети Twitter.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

Дендиас написал, что Меморандум о взаимопонимании по стратегическим двусторонним рамкам между Грецией и Великобританией открывает новую главу в их партнерстве после Брексита, углубляя их сотрудничество по широкому кругу областей, включая внешнюю политику и оборону.

Министр отметил, что провел «теплую и продуктивную дискуссию о продвижении сотрудничества Греции и Великобритании в области безопасности и торговли. Были также рассмотрены события в Восточном Средиземноморье, Кипрский вопрос и Западные Балканы».