Уфа, , 14:45 — REGNUM График работы в период предстоящих нерабочих и праздничных дней изменят почтовые отделения Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба УФПС Башкирии.

Почта России Pochta.ru

«C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что поскольку 4 ноября является государственным праздником, то в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября офисы почты России закроются на час раньше, а в пятницу 5 ноября работа будет осуществляться по графику субботы.

Жителям рекомендуется в эти дни воздержаться от посещения отделений, если в этом нет срочной необходимости, при этом рекомендуется пользоваться онлайн-сервисами почты.