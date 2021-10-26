Москва, , 14:51 — REGNUM Российские моряки пришли на помощь экипажу гражданского судна Панамы, подавшему сигнал бедствия в Гвинейском заливе. Видеозапись операции на контейнеровозе «Люция», который пытались захватить пираты, опубликована 26 октября на канале Минобороны России в YouTube.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Brian Burnell

Видеоролик «Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна» длится одну минуту, в кадре видны вооружённые люди в камуфлированной одежде, которые поднимаются на корабль.

Группа антитеррора, говорится в описании видео, освободила экипаж и приступила к досмотру судна. Военные высадились с корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Пираты покинули судно ранее, когда увидели подлетающий к нему вертолёт Ка-27ПС.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз следовал под флагом Панамы из Того в Камерун, когда его попытались захватить вооружённые люди на быстроходной лодке. Экипаж подал сигнал бедствия и укрылся в машинном отделении. Сигнал получили на российском противолодочном корабле.

Читайте также: Моряки России спасли экипаж панамского судна от пиратов в Гвинейском заливе