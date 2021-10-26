Домодедово, Московская область, 26 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. QR-коды смогли промотивировать граждан активнее вакцинироваться от коронавируса. Об этом 26 октября заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья («Единая Россия») Дмитрий Хубезов на телеканале «Россия 24».

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«Уже мы видим — и я в своём регионе посещал поликлиники, — что значительно увеличилось число людей, которые идут вакцинироваться», — заявил Хубезов.

«Вот эти все мероприятия, в чём основная цель QR-кодов? Ну да, частично они ограничивают посещение общепитов, ресторанов, но основная цель — это, безусловно, способствовать вакцинации. Это одна из комплексных мер», — указал он.