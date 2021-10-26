Москва, , 14:40 — REGNUM Не исключено, что Центральный банк РФ запаздывает в проведении своей политики, направленной на сдерживание инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Инфляция

«Можно задаться вопросом, своевременны ли действия Банка России, либо он запаздывает в движении по выбранному пути, растягивая неудовольствие от принимаемых им мер и пролонгируя отрицательное влияние на экономическую активность, — сказал Ордов. — Их (руководства ЦБ РФ — прим. ИА REGNUM) решения от момента принятия до реального воздействия на экономику имеют временной лаг порядка 4−6 месяцев. Поэтому в начале 2022 года можно будет снова задуматься об эффективности мер регулирования инфляции и профессиональном уровне руководителей мегарегулятора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов предположил, что в ближайшие годы российская экономика может снова оказаться в стагнации.

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