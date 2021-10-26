Оренбург, , 14:39 — REGNUM В Оренбургской области выявили 411 новых заражений коронавирусом. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии в регионе. Об этом информирует 26 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 87 336 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 4456,1 факта заражения.

Излечились от коронавирусной инфекции 74 984 оренбуржца. Жертвами COVID-19 стали 2483 человека. За последние сутки зафиксировано 23 смерти.

Напомним, в регионе по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко работает комиссия Росздравнадзрора. Проверяются действия местного минздрава в условиях пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье с проверкой приехала комиссия Росздравнадзора