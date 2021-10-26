Москва, 26 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В ближайшие годы российскую экономику может ожидать стагнация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя информацию о росте инфляционных ожиданий населения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«На фоне продолжающейся ковидной истории многие развитые страны после эйфории восстановительного роста столкнулись с резким торможением экономики в квартальном выражении, но пока оставляют в качестве главного приоритета поддержку экономики, — сказал Ордов. — Если меры ЦБ РФ по обузданию инфляции не сработают, то нас в ближайшие годы может ожидать стагнация, а это очень неприятный экономический феномен. Остается только надеяться, что правительство РФ и ЦБ имеют четкий план борьбы с инфляцией с минимальным ущербом для экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил о продолжающем раскручиваться маховике инфляции.