Джакарта, 26 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Северный Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло около 16:46 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился по координатам 1,51 градуса северной широты, 127,01 градуса восточной долготы.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии также заявили, что очаг землетрясения залегал на глубине 92 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган, обрушившийся на провинцию Восточная Ява, повредил 44 жилых дома.