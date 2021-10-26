Кейптаун, , 14:38 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в браконьерстве, погиб в Национальном парке Крюгер в результате предположительного нападения слона, об этом со ссылкой на руководство парка сообщает New York Post.

По словам официального представителя парка Исаака Паахлы, тело мужчины было обнаружено работниками заповедника во время операции по борьбе с браконьерством.

«Как показало первоначальное расследование, покойный погиб в результате нападения слона. После этого сообщники [погибшего] оставили его тело», — отметил Паахла.

У подозреваемого в нелегальной охоте был обнаружен неповрежденный сотовый телефон, который рейнджеры предоставили правоохранительным органам в надежде установить личность и местонахождение его партнеров.