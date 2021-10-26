Москва, , 14:37 — REGNUM Случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6, которые ранее были зарегистрированы на территории Китая, не выявлено на территории России. Об этом 26 октября рассказали в научном центре «Вектор».

Птичий грипп? Charles Hutchins

"Среди птиц последний эпизод выделения данного вируса относится к 2018 году: он был обнаружен у чайки на территории Саратовской области», — приводит сообщение «Интерфакс».

В то же время, в центре не исключили вероятность того, что указанный подвид птичьего гриппа проникнет в Россию и в первую очередь — в популяцию птиц.

«С учетом того, что через территорию страны проходит множество маршрутов миграции перелетных птиц, нельзя исключить вероятность заноса данного субтипа в птичью популяцию», — добавили в «Векторе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай передал во Всемирную организацию здравоохранения данные о 21 случае заражения людей птичьим гриппом H5N6.