Вашингтон, , 14:36 — REGNUM В эфире американского телеканала NBC News вышел сюжет о том, что крупнейшая в мире социальная сеть Facebook пыталась разжечь в Польше гражданскую войну. Такие выводы журналисты сделали на основании утечки из внутренней переписки представителей соцсети Facebook.

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«В 2018 году Facebook произвел изменение алгоритмов ленты новостей для пользователей из Польши. Так, разным социальным группам соцсеть предлагала контент тенденциозного агрессивного содержания, а боты в это время провоцировали этих пользователей на комментарии и реакции. Эти вбросы осуществлялись целенаправленно», — говорится в сюжете телеканала.

По словам журналистов, бывшая менеджер Facebook Фрэнсис Хаген, которая давала показания в Конгрессе США и в парламенте Великобритании по поводу утечки внутренней переписки администраторов соцсети, с помощью этих вбросов пыталась спровоцировать население Польши на активное противостояние вплоть до гражданской войны накануне парламентских выборов в 2019 году.

Facebook, которым пользуется почти 3 миллиарда клиентов, испытывает один из самых тяжелых имиджевых кризисов в истории фирмы. Скандал, прозванный Facebook Papers, заключается в обнародовании документов внутреннего пользования и общения сотрудников соцсети между собой.