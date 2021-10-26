Варшава, , 14:36 — REGNUM Решение апелляционного суда Амстердама, ранее постановившего, что вывезенное из музеев Крыма зимой 2014 года в Нидерланды скифское золото принадлежит Украине, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, является «справедливым». Он написал об этом 26 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение», — говорится в его сообщении.

Также Зеленский высказал надежду на то, что вначале Киев вернет себе золото скифов, «а потом и Крым».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, принадлежит Украине.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.