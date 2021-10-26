Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Три хоккеиста казахстанского клуба «Барыс» заразились коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба команды.

Ледовая арена клуба «Барыс» ChelseaFunNumberOne

Отмечается, что заражёнными оказались нападающие Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин. Симптомов у них не наблюдается. Игроки изолированы и пропустят ближайшие матчи.

В клубе не уточнили, ставили ли заражённые игроки прививку от коронавируса.

В июне «Спорт-экспресс» сообщал, что КХЛ разослала клубам письма, в которых рекомендовала игрокам вакцинироваться от коронавируса. Однако обязательной эта мера не была.