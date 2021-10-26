Москва, 26 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Банк России отмечает рост инфляционных ожиданий граждан к максимальным за пять лет значениям. Формулировка «инфляционные ожидания» — это прогноз среди населения по индексу потребительских цен на год вперед, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Бедность

«По сути, долгосрочная инфляция в России ожидается высокой и, вполне вероятно, далее будет только увеличиваться.

Центробанк на прошлой неделе озвучил пересмотр собственных инфляционных целей на этот год до 7,4−7,9% с 5,7−6,2% прежде. Повышение довольно существенное.

Думается, что в IV квартале 2021 года рост цен не замедлится за счет активной динамики в продовольствии и сфере услуг. Самое раннее, когда можно ожидать сокращения инфляционного давления, это конец I квартала 2022 года.

Инфляционный разгон в 2021 году, действительно, привлекает к себе много внимания: цены на продовольствие поднимаются во всем мире и тянут за собой множество смежных направлений.

Сложно сказать, что не подорожало в России за последние 10 месяцев, потому что в цене выросло всё вокруг.

При примерно прежних параметрах доходов в этом году российские граждане при текущей инфляции стали на 7−8% беднее», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отмечает рост инфляционных ожиданий россиян к максимальным за пять лет значениям. Показатель сейчас составляет 13,6%.

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