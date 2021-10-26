Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. До конца 2022 года Сбербанк на 80% перейдёт на новую платформу, которая не зависит от импортного программного продукта. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Сбербанк

«Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть ещё от оборудования, конечно», — заявил Греф.