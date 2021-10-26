Москва, , 14:33 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило на поддержку системы здравоохранения 56 млрд рублей, сообщил 26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На заседании президиума корсовета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ он заявил, что «необходимо мобилизовать резервы и возможности нашей системы здравоохранения».

«Правительство дополнительно выделило на её поддержку свыше 56 млрд рублей. Необходимые для этого документы подписаны», — сказал Мишустин.

По его словам, средства поступят в регионы и будут направлены, в первую очередь, для оказания помощи заболевшим ковидом.