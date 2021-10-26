Таллин, , 14:33 — REGNUM В Эстонии отсутствует предназначенный для населения стратегический запас антибиотиков и безрецептурных препаратов. Об этом сообщил местный портал Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на Министерство социальных дел.

Лекарства

По словам главы отдела развития системы здравоохранения министерства Агриса Коппеля, связано это с тем, что государство не не контролирует и не регулирует объемы и оборот лекарств в стране, передоверив это частным предприятиям.

У поставщиков медицинских услуг имеются свои оперативные запасы, но в минсоцдел не смогли сказать точно, чего и сколько. Коппель пояснил, что эти запасы медучреждения формируют на свое усмотрение, в зависимости от объема оказываемых услуг.

С другой стороны, возможная оценка необходимых запасов уже была сделана.

«Она основана на оценке военной ситуации, на числе одновременно пострадавших, которых нужно оперировать или лечить, остановить кровотечение. Можно сказать, что мы в таком объеме не готовы», — сообщил Коппель.

Согласно распоряжению правительства, бригады скорой помощи должны быть обеспечены лекарственными средствами в случае необходимости на пять дней, больницы — на два месяца. В действительности требование относительно двух месяцев никогда не выполнялось и не проверялось.

«В условиях мирного времени каждый потраченный на запасы евроцент кажется если не пустой тратой, то по меньшей мере нецелесообразным вложением», — пояснил Коппель.

Требуемого по закону постановления нет уже несколько лет — прежнее прекратило действие в 2017 году.