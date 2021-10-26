Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В России наблюдается ускорение ипотечного кредитования, которое пока что не соответствует среднемировому уровню для сопоставимых по ВВП стран. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту», — заявил Греф.

«Скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо», — указал он.