Ереван, , 14:31 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 11 982 исследования на коронавирус, из которых 1517 дали положительный результат. Об этом 26 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 298 069 носителей коронавируса. Из них 263 002 справились с инфекцией, в том числе 1050 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 692 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7375 пациентов с COVID-19, из которых 59 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 14 037 тестов на коронавирус 1184 были с положительным результатом. 1221 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 45 пациентов с COVID-19.