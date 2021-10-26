Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении главного тренера. Им стал Виталий Кафанов. Об этом сообщается на сайте жёлто-синих 26 октября.

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов Vk.com/fcrostov

«Заур Тедеев будет в работать в статусе старшего тренера основного состава. Изменения уже вступили в силу», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Заур Тедеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» после ухода Юрия Сёмина. Кафанов в марте 2019 года вернулся в тренерский штаб жёлто-синих после некоторого перерыва.