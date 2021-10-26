Симферополь, 26 октября 2021, 14:29 — REGNUM Борьба за возвращение Крыму скифского золота должна быть продолжена, заявил 26 октября глава региона Сергей Аксенов.
Он назвал решение суда о возвращении золота на Украину «возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение о принадлежности Украине коллекции скифского золота, вывезенной зимой 2014 года из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды.
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