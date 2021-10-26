Симферополь, 26 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Борьба за возвращение Крыму скифского золота должна быть продолжена, заявил 26 октября глава региона Сергей Аксенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена», — написал он в телеграм-канале.

Он назвал решение суда о возвращении золота на Украину «возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение о принадлежности Украине коллекции скифского золота, вывезенной зимой 2014 года из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды.

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