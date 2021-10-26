Ново-Огарево, Московская область, , 14:29 — REGNUM Портфель кредитования юридических и физических лиц постепенно выравнивается у Сбербанка. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У нас рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем юридических лиц, поэтому у нас общая тенденция, которая уже, наверное, последние лет шесть — постепенно выравнивается портфель кредитования юридических лиц и физических лиц», — заявил Греф.

«У нас он был примерно 70 на 30, сейчас примерно 60 на 40 уже», — указал он.