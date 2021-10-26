Сеул, 26 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Полиция в Южной Корее откажется от ночных допросов подозреваемых и ограничит использование наручников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей органов правопорядка.

MasDom Полиция. Южная Корея

По их словам, данные меры будут приняты в рамках улучшения ситуации с правами человека.

Отмечается, что допросы в ночное время будут проводиться только по просьбе самих задержанных.

Наручники также будут использоваться органами правопорядка только в случаях, при которых существует вероятность побега, самоубийства, членовредительства или угрозы окружающим во время транспортировки задержанных в суд, прокуратуру и больницу.

Верёвки одновременно с наручниками разрешено использовать только в случае особо высокого риска.

По словам начальника полицейского управления Южной Кореи Ким Чхан Рёна, ситуация с соблюдением прав человека в учреждениях охраны правопорядка «значительно улучшилась».