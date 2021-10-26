Москва, , 14:28 — REGNUM Ситуация с золотом скифов может стать для Украины аферой века, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

"Ситуация напоминает сговор украинских властей и амстердамских судей с целью украсть крымское золото скифов. Для Киева это может стать аферой века», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.

Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

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