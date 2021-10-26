Тбилиси, , 14:26 — REGNUM За стоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут следить иностранные врачи. Об этом 26 октября сказал журналистам адвокат экс-президента Георгий Гелхаури.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера приехал голландский врач, завтра приедет украинский реаниматолог, — сказал адвокат. — Они проконсультируются с личным врачом Саакашвили, после чего примут решение о его посещении».

Гелхаури отметил, что Саакашвили благодарен грузинским врачам, которые уже дважды спасали ему жизнь. Экс-президент также благодарен медикам, которые настаивают на его переводе в частную клинику вместо тюремной больницы.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.

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