Уфа, , 14:30 — REGNUM Маломобильных граждан начали вакцинировать от COVID-19 в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба республиканского центра социального обслуживания населения.

Инвалид Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Сообщается, что 25 октября в г. Уфе бригада медиков городской поликлиники № 46 выезжала на дом к маломобильным гражданам и вакцинировала их от COVID-19.

Отмечается, что списки маломобильных граждан составились благодаря информационной работе по вакцинации населения. Медики адресно обходили пожилых людей.

«В этом списке были и те, кто по каким-либо причинам не мог пройти вакцинацию или ревакцинацию и, позвонив на «горячую линию» координационного центра при республиканском центре социального обслуживания населения — 8 800−775−00−14, сообщил о своём положении», — приводит пресс-служба слова директора центра социального обслуживания населения «Изгелек» Тагзимы Габдулвалеевой.

Сообщается, что медики поставили прививки 27 жителям и эта акция не является одноразовой. Медики готовы выезжать по адресам каждый день, при этом им необходимо составить список по заявкам желающих.