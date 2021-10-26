Турин, Италия, , 14:26 — REGNUM Итальянский теннисист Маттео Берреттини выступит на Итоговом турнире ATP. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба турнира.

Маттео Берреттини (сс) si.robi

Кроме Берреттини, на турнире сыграют российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев.

Ещё два участника Итогового турнира определятся позднее.

Напомним, Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Действующим победителем является Даниил Медведев, который выиграл турнир в 2020 году.

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