Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В 2021 году рост экономики РФ может достичь 4,5%. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

«В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5%, не ниже, наверное, чем 4,5%, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие», — заявил Греф.