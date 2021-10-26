Зоя Емельянова, 26 октября 2021, 16:59 — REGNUM Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, вынесенное 26 октября, вызвало шквал комментариев в Сети.
«Они и это продадут!!! И что дальше? Ввести санкции…» — написал под постом главы Крыма в соцсетях Сейран Т.
«Вы, и правда, думали, что они примут другое решение?» — спрашивает Ruslan G.
«Так они его сейчас же профукают!!! За гроши продадут!!! Разбазарят по миру! Давайте перекупим?!» — предлагает Татьяна Л.
«Решение, конечно, абсурдное и политически мотивированное. Это факт. Украины вообще в природе не было, когда появилось это золото. Уж кто-кто, а она точно не имеет к нему отношения. Это принадлежит Крыму», — написала Лена Л.
«Продажные твари! Я надеюсь, что просто так это не останется, будут дальше заниматься этим вопросом», — написал Виталий Н.
«Они не боятся, что мы поедем за ним на танках?» — спрашивает Галина К.
«Скифы — народ, который проживал на территории Крыма… Решение Амстердамского суда должно быть опровергнуто… Золото — это реликвия крымских народов… Как можно забрать ценность, которая никогда не уходила с земли крымской? Не все, что принято судом, можно выполнять… Опротестовать — единственный выход из создавшейся ситуации… Передать дело в Гаагский суд…» — требует Людмила М.
«Да простят меня мои голландские друзья, но, на мой взгляд, Россия должна сейчас так отреагировать, чтобы Голландия взвыла», — считает Dmitriy V.
«Дельцы давно поделили там — что кому, они не сохранят эти богатства и продадут… почему-то такое предчувствие», — написала Олеся Х.
«Если сокровища увезут в Киев, то там они будут попросту разворованы», — предполагает пользователь Бурые медведи.
«Какие-то воры в законе», — возмущена Ольга Ч.
«Судя по менталитету украинских чиновников, вся коллекция разойдётся по их особнякам», — уверен Рустам И.
«Вот и суд Амстердама ещё раз подтвердил свою некомпетентность в знании законов, этим он показал ненависть к России за ее силу. Таких «справедливых судей» гнать до Арктики, и медведи пусть покажут им знание законов», — считает Алла А.
«Есть сомнения, что оригиналы вернут даже на Украину, не говоря уже о Крыме, а вот дубликаты, чтобы поднять шум СМИ и подраконить Россию, пожалуйста. Отжали целенаправленно — не для того, чтобы отдавать», — пишет Гарик М.