26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Крымские соцсети взорвало решение суда Амстердама о принадлежности коллекции скифского золота, в 2014 году вывезенного на выставку в Нидерланды из крымских музеев, Украине.

Зоя Емельянова, , 16:59 — REGNUM Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, вынесенное 26 октября, вызвало шквал комментариев в Сети.

Скифское золото Крыма

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он предпочел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима. Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена», — прокомментировал в числе первых решение суда глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Они и это продадут!!! И что дальше? Ввести санкции…» — написал под постом главы Крыма в соцсетях Сейран Т.

«Вы, и правда, думали, что они примут другое решение?» — спрашивает Ruslan G.

«Так они его сейчас же профукают!!! За гроши продадут!!! Разбазарят по миру! Давайте перекупим?!» — предлагает Татьяна Л.

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«Решение, конечно, абсурдное и политически мотивированное. Это факт. Украины вообще в природе не было, когда появилось это золото. Уж кто-кто, а она точно не имеет к нему отношения. Это принадлежит Крыму», — написала Лена Л.

«Продажные твари! Я надеюсь, что просто так это не останется, будут дальше заниматься этим вопросом», — написал Виталий Н.

«Они не боятся, что мы поедем за ним на танках?» — спрашивает Галина К.

«Скифы — народ, который проживал на территории Крыма… Решение Амстердамского суда должно быть опровергнуто… Золото — это реликвия крымских народов… Как можно забрать ценность, которая никогда не уходила с земли крымской? Не все, что принято судом, можно выполнять… Опротестовать — единственный выход из создавшейся ситуации… Передать дело в Гаагский суд…» — требует Людмила М.

«Да простят меня мои голландские друзья, но, на мой взгляд, Россия должна сейчас так отреагировать, чтобы Голландия взвыла», — считает Dmitriy V.

«Дельцы давно поделили там — что кому, они не сохранят эти богатства и продадут… почему-то такое предчувствие», — написала Олеся Х.

«Если сокровища увезут в Киев, то там они будут попросту разворованы», — предполагает пользователь Бурые медведи.

«Какие-то воры в законе», — возмущена Ольга Ч.

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«Судя по менталитету украинских чиновников, вся коллекция разойдётся по их особнякам», — уверен Рустам И.

«Вот и суд Амстердама ещё раз подтвердил свою некомпетентность в знании законов, этим он показал ненависть к России за ее силу. Таких «справедливых судей» гнать до Арктики, и медведи пусть покажут им знание законов», — считает Алла А.

«Есть сомнения, что оригиналы вернут даже на Украину, не говоря уже о Крыме, а вот дубликаты, чтобы поднять шум СМИ и подраконить Россию, пожалуйста. Отжали целенаправленно — не для того, чтобы отдавать», — пишет Гарик М.