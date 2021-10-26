Вашингтон, 26 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Популярная хоррор-игра Phasmophobia получила хэллоуинское обновление. Об этом 26 октября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Phasmophobia

Студия Kinetic Games, в частности, добавила в игру карту Maple Lodge Campsite, которая представляет собой кемпинг с несколькими палатками, туалетом и двухэтажным домом, расположенным рядом с озером. Авторы игры отметили, что эта карта отличается большим количеством «уникальных объектов», их большей плотностью и содержит «больше визуальных деталей».

Кроме того, обновление Nightmare добавило в игру четырёх новых призраков (Onryo, The Twins, Obake и Raiju) и систему погоды. С подробным описанием нововведений можно ознакомиться на странице проекта игры в Steam.

Напомним, Phasmophobia предлагает геймерам выступить в качестве охотников за привидениями. Релиз игры в формате раннего доступа состоялся 18 сентября 2020 года.