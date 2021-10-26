Михайловский район, Волгоградская область, 26 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Подозреваемого в стрельбе из арбалета по крупному рогатому скоту задержали полицейские в Михайловском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Михаил Клодт. Три коровы

В полицию с заявлением о ранении животных обратилась 34-летняя женщина — неизвестный ранил трёх коров, находившихся на свободном выпасе. Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 45-летний работник местного фермерского хозяйства. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался прогнать скот с поля с озимыми. Одной из коров он насквозь прострелив вымя.

Устанавливается сумма причинённого ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения чужого имущества.