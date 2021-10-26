Ташкент, , 14:22 — REGNUM Власти Узбекистана к середине ноября подготовят документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на главу Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходыра Юсупалиева.

Россия и Узбекистан Mil.ru

По словам Юсупалиева, документ является стандартным, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации, как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья.

«Дальше все зависит от того, как эти страны, в частности, Российская Федерация, отреагируют на это предложение о признании сертификатов», — отметил Юсупалиев.