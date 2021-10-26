Ново-Огарево, Московская область, , 14:21 — REGNUM В России наблюдается неожиданный быстрый рост спроса на кредит на фоне выхода из пандемического кризиса. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Сбербанк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными. То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка 3% рост кредитования юридических лиц», — заявил Греф.

«Малый и средний бизнес — плюс 28%, то есть идёт очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц — тоже темпы очень хорошие», — указал он.

По его словам, не оправдались ожидания по спаду кредитования ипотеки после того, как была отменена государственная программа для ряда категорий.

«Тем не менее в этом году мы ждём прироста по сравнению с прошлым годом, когда действовала льготная программа. Удивительно, но спрос очень большой, девелоперы начинают стимулировать сами вместе с банками, компенсируя отмену для части людей государственной программы, снижают цены и делают специальные скидки», — указал он.

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