Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В России наблюдается неожиданный быстрый рост спроса на кредит на фоне выхода из пандемического кризиса. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

«Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными. То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка 3% рост кредитования юридических лиц», — заявил Греф.

«Малый и средний бизнес — плюс 28%, то есть идёт очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц — тоже темпы очень хорошие», — указал он.

По его словам, не оправдались ожидания по спаду кредитования ипотеки после того, как была отменена государственная программа для ряда категорий.

«Тем не менее в этом году мы ждём прироста по сравнению с прошлым годом, когда действовала льготная программа. Удивительно, но спрос очень большой, девелоперы начинают стимулировать сами вместе с банками, компенсируя отмену для части людей государственной программы, снижают цены и делают специальные скидки», — указал он.