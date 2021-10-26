Москва, 26 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Высокий спрос на нефть только усугубляет энергетический кризис в ЕС, поскольку разгоняет цены на подорожавшие газ и уголь на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

N Chadwick Хранилище газа

«Теперь о стоимости нефти, газа и угля полугодовой давности нашим западным соседям по континенту мечтать не стоит. Сегодня стремительными темпами энергоресурсы закупают страны юго-восточной Азии и Индии, именно на них ориентированы экспортеры США и Персидского залива.

На этих рынках цены на энергоносители выше европейских на 10%-15%. Россия исправно выполняет свои экспортные обязанности перед европейскими заказчиками, а другие поставщики попросту из США и стран арабского мира попросту кинули Европу.

Новая ценовая реальность на тот же газ теперь всерьез и надолго. На фоне уже наступающих холодов западноевропейским потребителям очень повезет, если котировки газа до конца декабря останутся в текущем диапазоне 1000−1100 долларов США за одну тысячу кубометров.

Европейский энергорынок сгубили недалекие бюрократы Брюсселя. Вся регуляторная среда в ЕС давно выстраивается с внешними поставщиками товаров и услуг, как будто речь идет о праве поставок продукции императорскому двору.

Снобизм и надменность вперемешку с цинизмом со стороны ЕС в адрес России в адрес совместных энергетических проектов мы хорошо помним. Сегодня за результаты такой политики расплачиваются простые европейцы: в ключевых странах еврозоны расходы каждой семьи за услуги ЖКХ вырастут почти на 600 евро.

Устройство энергорынка ЕС оказалось хрупким, в случае холодной зимы дефицит предложения газа будет оставаться серьезной головной болью во многих странах. Оперативная сертификация «Северного потока — 2» поможет снять напряженность и умерить цены на газ.

Однако до реализации идеи общих закупок газа у России еврочиновники вряд дойдут. Бенефициарами сотрудничества в энергетике с Россией по-прежнему будут Германия, Австрия, Нидерланды и Венгрия. Да и страны ЕС все очень разные, чтобы подстраиваться под них при целевых поставках всем сразу.

До конца 2021 года котировки Газпрома, вполне вероятно, продолжат рост, цель до конца декабря за одну акцию российского газового гиганта находится на отметке 400 рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы начнут осенне-зимний период с дефицитом газа в подземных хранилищах, заявила гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

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