26 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Андрей Сафонов, , 16:59 — REGNUM Развитие информационных технологий не только помогает эффективно решать проблемы всё большей доли человечества, но и создаёт новые. Одной из главных проблем является искушение воздействовать на нервную систему пока ещё не единого общечеловеческого организма. Воздействовать методами, ранее применимыми лишь в медицине: от психологии и неврологии до генной инженерии, так как информационные системы по своей сложности уже сопоставимы с нервной системой человека.

Чип Иван Шилов © ИА REGNUM

Будущее каждой страны как общности людей зачастую по-разному видится её соседями и тем более стареющим хозяином глобального рынка. Конкуренцию которому, помимо давно и надёжно поработившего его финансового спрута, начинают составлять глобальные IT-компании. Претендующие уже и на мировое наднациональное господство, выражающееся во всё большей и агрессивной их вовлечённости в идеологическую повестку. То есть в контроль над разумом и кошельком потребителя их услуг. Чему пытается противостоять даже и сам «Запад»: астрономическими штрафами, как в ЕС, либо судебными разбирательствами и профилактическими беседами в Конгрессе США. Не оставляя, впрочем, попыток влияния на выборы и ситуацию в целом в «недружественных» странах вроде нас усилиями американского «частно-государственного партнёрства» спецслужб и IT-компаний, нас же в том же самом и обвиняя.

Чему Россия пытается противостоять: 1 ноября исполняется три года со дня вступления в силу «закона о суверенном Интернете в России». Таково неформальное название федерального закона N 90-ФЗ, в котором прописаны создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного управления и прочие благие пожелания во благо Отечества. Попытки Роскомнадзора привести иноземных информационщиков в чувство смешными для них штрафами дают пока тот же самый результат, что и упомянутый закон. То есть в сфере психологии и высшей нервной деятельности (по аналогии с медициной) ничего противопоставить нашим «партнёрам» мы пока так и не смогли.

Но и IT-гиганты не ощущают себя в безопасности, чему примером сбой, произошедший в работе американской социальной сети Facebook и ряда её дочерних проектов, случившийся 4 октября этого года. Что вкупе с имеющими место «хакерскими» атаками группировок транснационального IT-криминала, чей бог и начальник — лишь деньги, заставляет задуматься над технологией противостояния угрозам, включая эту. Устранению которой, по идее, мог бы способствовать контроль над интернет-серверами, для чего они должны размещаться на территории государства, считающего себя суверенным. Как и представительства ведущих IT-компаний. Что в медицинских же терминах означало бы контроль над собственной нервной системой, в том числе и периферийной.

Высокоскоростной интернет TooMuchCoffeeMan

Правда, как можно видеть на примере тех же Соединённых Штатов, от хакерских атак на предприятия и госструктуры США эти меры не спасают. Так в чём же дело?

Для лучшего понимания вопроса представляется необходимым рассмотреть проблему потенциального отказа организма подчиняться собственному мозгу не только на «высоком» уровне — психологии, психиатрии, и даже не на «среднем» — неврологии. А рассмотреть проблему в комплексе, начиная с самого «низкого» уровня — генетики, то есть с ДНК организма, атакуемого «вирусной» инфекцией. А роль ДНК в сфере вычислительной техники (где IT-отрасль является лишь надстройкой, ответственной за успешность и охват «продаж») играет операционная система чипсетов — микропроцессорных комплектов, намертво «прописанная» в их ПЗУ — постоянных запоминающих устройствах (они же ROM — «read only memory») на предприятии-производителе. Программы те пишутся на микро-Ассемблере — языке «низкого» уровня, наиболее близком двоичным кодам, только лишь и понятном чипу. Следует заметить, что чем «ниже» уровень языка, тем выше должен быть уровень программиста (и наоборот). Каковой у разработчика операционной системы для микропроцессора является предельно возможным. И лишь разработчику известны уязвимости им же написанного программного обеспечения конечного продукта. Зная эти уязвимости, можно обойти любую систему защиты, разработанную на любом языке более «высокого» уровня, в основном и используемую интернет-серверами.

С учётом сказанного, взглянем на список стран, наиболее часто подвергающихся хакерским атакам. Во главе списка идут богатейшие страны — США, страны ЕС и избранная ими в оппоненты Россия. Китай — что островной (Тайвань), что материковый, — равно, как и Малайзия, в топе интересов взломщиков встречается реже. По этой причине КНР можно было бы заподозрить в плохо скрываемой злонамеренности (как это было в случае с COVID-19). Но дело здесь, скорее всего, в том, что упомянутые страны как раз и являются основными производителями чипов для всего глобального рынка, начиная с США. Притом разработка что самих микросхем, что ПО для них ведётся в Штатах уже лишь во всё более редких и наиболее ответственных случаях. Но данными об уязвимостях ПО производимых вне США микропроцессоров там владеют: таковы были условия передачи технологий в Китай и Юго-Восточную Азию. Чем в основном и объясняется успех кибератак израильских спецслужб на ядерные объекты в Иране, последняя из которых имела место в этом году. А тот факт, что столь важные объекты, как комплексы центрифуг для выработки оружейного плутония, вряд ли могут находиться в интернет-доступе (хоть фантазии и глупость человеческая воистину безграничны), говорит о том, что для их остановки явно использовались внутренние сети объектов через внедрённую агентуру. По этой причине на оборонных объектах Советского Союза импортная техника не использовалась, а микропроцессорные комплекты разрабатывались на базе американских оригиналов, отнюдь не полностью их копируя.

Микросхема Aisart

Таким образом, возвращаясь уже к отечественным проблемам, можно констатировать, что нынешний уровень развития производства электронных компонентов становится как прямой угрозой национальной безопасности, так и мощным тормозом развития экономики. В качестве «лёгкого» примера можно вспомнить остановку производства автомобилей Wolksvagen в Калуге и неоднократную остановку конвейера лидера отечественного авторынка — «АвтоВАЗа» по причине недопоставок чипов с Тайваня. Проблема затронула автопром всего мира. Поэтому, учитывая и возможные последствия растущего внутрикитайского напряжения между Пекином и Тайбэем, США, по неподтверждённым пока данным, начали «репатриацию» производства чипов в Штаты.

Российская ситуация схожа. Конечно, имеет место и эффект «низкой базы»: профильные предприятия после перестройки пошли под нож, но что-то сохранилось и даже как-то развивается, не испытывая на себе отеческой заботы государства. Так, в Зеленограде, бывшей советской «Силиконовой долине», действует несколько предприятий по производству электронных компонентов. Работает в этом направлении и АФК «Система» и, конечно же, «Ростех». Но отставание от мирового уровня выросло с 5 лет в советский период до окончательного; если не принять мер.

Один из четырёх производственных корпусов компании Микрон. Зеленоград (сс) Светлов Артем

А таковые по-прежнему вполне возможны — положение СССР рубежа 20−30 годов было неизмеримо хуже. И безальтернативны: на момент перестройки, по слухам, ходившим в среде разработчиков микропроцессорных систем, в Советском Союзе было около 5 стендов для производства микропроцессоров. С развалом СССР 1 стенд попал в Малайзию, 3 — в КНР, а один был уничтожен на месте, «за ненадобностью». Без обретения этого оборудования, с учётом дефицита времени, остаётся одно — закупка за рубежом. Что не более стыдно, чем массовый завоз чипов, который может быть внезапно прекращён в любое время по независящим от нас обстоятельствам. Проблема в том, что производителем лучшего по всем показателям оборудования по производству чипов (машин EUV) является расположенная в городке Эйндховен, что в Нидерландах, компания ASML. Одна упомянутая машина EUV стоит $150 млн, но нам она обойдётся гораздо дороже: из-за дефицита чипов предприятие завалено заказами (основной покупатель — КНР, да и США тоже могут встать в очередь). Но это как раз тот случай, когда цена значения не имеет: на кону как обороноспособность государства, так и перспектива создания целой высокотехнологичной отрасли (и сопутствующих — вроде производства гаджетов) с неограниченным экспортным потенциалом, особенно — в преддверии внедрения сетей 5G и наступления новой эпохи «интернета вещей». Другое «последствие» — создание сотен тысяч высококвалифицированных рабочих мест, с высокой привлекательностью и для молодёжи. Последующий рывок в развитии IT… Задача, аналогом которой было создание Петром I российского флота, с пусть и с небескорыстной, но помощью тех же Нидерландов. И с такой же славой в веках тому, кто сможет это реализовать.

Корпоративное здание компании ASML (сс) A ansems

Уместно напомнить, что в тех же Нидерландах пока ещё зарегистрирован владелец «АвтоВАЗа» — компания Alliance Rostec Auto B.V., пайщиками которой являются альянс Renault—Nissan—Mitsubishi и российская госкорпорация «Ростех». То есть организации, по разным причинам кровно заинтересованные в локализации производства микропроцессорных комплектов в России.

Вместо послесловия. А деньги — они есть: бюджет профицитен, да и ФНБ уже переполнен.