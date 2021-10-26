Киев, 26 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Молдавское государственное предприятие Energocom и компания «Нафтогаз Украины» заключили рамочное соглашение о поставке газа, однако в нем нет фиксированных объемов и цены на газ. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

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"Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил», — приводит заявление пресс-службы «РБК-Украина».

При этом в «Нафтогазе» уточнили, что цена на газ будет формироваться поставщиком в зависимости рыночной ситуации — стоимости топлива на хабе плюс цена доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что рамочное соглашение о поставках газа подписали компания «Нафтогаз Украины» и молдавское госпредприятие Energocom.