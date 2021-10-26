Минск, 26 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. «Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет) в III квартале 2021 г. составил 68,2%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 3,7% от численности рабочей силы», — сообщил 25 октября Национальный статистический комитет постсоветской республики.

Безработица +

Результаты по методологии МОТ и в соответствии с рекомендациями ООН получены в результате обследования с опросом населения в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Оно проведено во всех областях республики и Минске по выборочному методу с охватом 0,9% от общего числа домашних хозяйств Белоруссии с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте. Белстат пояснил, в чём методологические различия в формировании численности занятых в экономике по результатам обследования в сравнении с текущей оценкой, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений и административных данных. Эти различия заключаются в следующем: учёт занятого населения при проведении обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы; в численность занятых включаются не учитываемые при текущей оценке лица, отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики.

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