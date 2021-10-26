Кишинёв,
26 октября 2021, 14:18 — REGNUM У подавляющего большинства участников «Содружество независимых государств» нет независимости, а к России они относятся совсем не дружественно, поэтому присутствие или отсутствие Молдавии в СНГ уже давно никого в Москве не волнует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 октября, комментируя высказывания премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.
Как сообщалось ранее, премьер-министр заявила, что
Молдавия не собирается выходить из состава СНГ, поскольку
сотрудничество с членами
этой
организации выгодно для Кишинева.
«Если своими заявлениями о том, что Молдавия «не собирается выходить из состава СНГ» и что сотрудничество с членами этой организации ей «выгодно», Кишинев рассчитывает получить от России списание долгов за газ и выгодные для себя условия его поставки, то он глубоко ошибается — этого не будет. Не будет и иных преференций.
Присутствие или отсутствие Молдавии в СНГ уже давно никого в Москве серьёзно не волнует. Как, по большому счёту, не должен волновать и сам этот абсолютно импотентный и сохраняемый лишь для видимости формат: «Содружество независимых государств». У подавляющего большинства участников этого формата нет независимости, а к России они относятся совсем не дружественно.
Если Молдавия действительно хочет тесного сотрудничества с нашей страной, то надо вступать в ЕАЭС. Если хочет ещё более близких отношений, в рамках которых только и можно говорить о каком-либо особом подходе к проблемным вопросам, то надо вступать в ОДКБ. Но ни первого, ни, тем более, второго не будет. Молдавия стоит на пути в ЕС и Румынию. Или в Румынию и ЕС — не знаю, как уж там у них получится.
ЕС же для России сегодня — это организация враждебная, практикующая политику «санкций», рассматривающая возможность своего ещё более активного, чем сегодня, вредного для России вмешательства в дела на территории бывшего СССР, в том числе и по военной линии. Вот из этого, думаю, правительству России и надо исходить, когда оно слышит из Кишинёва предложения об открытии в Молдавии совместных производств и увеличении объемов наших инвестиций в эту страну. Или — когда определяет те условия, на которых Молдавия будет дальше поставлять продукцию своих производителей на наш рынок или на которых здесь будут работать её трудовые мигранты«, — отметил Михаил Демурин.