Кишинёв, , 14:18 — REGNUM У подавляющего большинства участников «Содружество независимых государств» нет независимости, а к России они относятся совсем не дружественно, поэтому присутствие или отсутствие Молдавии в СНГ уже давно никого в Москве не волнует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 октября, комментируя высказывания премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.

Как сообщалось ранее, премьер-министр заявила, что Молдавия не собирается выходить из состава СНГ, поскольку сотрудничество с членами этой организации выгодно для Кишинева.

« Если своими заявлениями о том, что Молдавия «не собирается выходить из состава СНГ» и что сотрудничество с членами этой организации ей «выгодно», Кишинев рассчитывает получить от России списание долгов за газ и выгодные для себя условия его поставки, то он глубоко ошибается — этого не будет. Не будет и иных преференций.

Присутствие или отсутствие Молдавии в СНГ уже давно никого в Москве серьёзно не волнует. Как, по большому счёту, не должен волновать и сам этот абсолютно импотентный и сохраняемый лишь для видимости формат: «Содружество независимых государств». У подавляющего большинства участников этого формата нет независимости, а к России они относятся совсем не дружественно.

Если Молдавия действительно хочет тесного сотрудничества с нашей страной, то надо вступать в ЕАЭС. Если хочет ещё более близких отношений, в рамках которых только и можно говорить о каком-либо особом подходе к проблемным вопросам, то надо вступать в ОДКБ. Но ни первого, ни, тем более, второго не будет. Молдавия стоит на пути в ЕС и Румынию. Или в Румынию и ЕС — не знаю, как уж там у них получится.