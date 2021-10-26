Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В 2021 году Сбербанк покажет рекордную прибыль. Об этом 26 октября заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

«В этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года», — заявил Греф.

«В этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных. Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года — мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы», — указал он.