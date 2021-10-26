Черкесск, 26 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесию с начала 2021 года посетили свыше 1,4 млн туристов. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам 2021 года власти региона рассчитывают на увеличение турпотока до 1,7 млн человек. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. Он выразил уверенность, что Карачаево-Черкесия станет лидером в индустрии гостеприимства.

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз»

«За первое полугодие 2021 года республику посетили около 960 тыс. туристов, а ожидаемый прогноз по туристическому потоку за год — 1,7 млн человек, в 2022 году — 1,9 млн человек», — приводит ТАСС слова руководителя субъекта РФ.

По словам Темрезова, на курортах «Архыз» и «Домбай» должна существовать здоровая конкуренция среди предпринимателей, как это происходит во Франции или Италии. От этого выиграют в первую очередь республика и туристы.